Acareação entre Mauro Cid e Braga Netto no STF busca esclarecer contradições Encontro é parte de investigação sobre suposto golpe após eleições de 2022 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 23h30 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h30 )

Mauro Cid e Braga Netto ficarão frente a frente para acareação nesta terça (24)

Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal realizará uma acareação entre Mauro Cid e o general Braga Netto para esclarecer divergências nos depoimentos sobre um suposto plano de golpe após as eleições de 2022. O ministro Alexandre de Moraes conduzirá o encontro, solicitado pela defesa de Braga Netto.

Além dos dois principais envolvidos, Anderson Torres e o general Freire Gomes também participarão. Freire Gomes foi chamado como testemunha de defesa e não é investigado. A sessão será fechada ao público, com presença restrita aos réus e seus advogados.

Braga Netto, atualmente preso, será transferido do Rio de Janeiro para Brasília para participar da acareação. Os detalhes da viagem serão mantidos em sigilo por razões de segurança. Após essa etapa, o ministro Moraes poderá agendar o julgamento do caso, que também envolve Jair Bolsonaro. A conclusão do processo é esperada até outubro pela primeira turma do Supremo.

