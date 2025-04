Acidente de ônibus em Araguari deixa 11 mortos e dezenas de feridos Ônibus tomba no Triângulo Mineiro; três feridos estão em estado grave JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 23h42 (Atualizado em 09/04/2025 - 23h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Identificados os corpos das 11 vítimas do acidente com um ônibus no Triângulo Mineiro

Os corpos das 11 vítimas fatais do acidente com um ônibus próximo a Araguari, no Triângulo Mineiro, foram identificados. O acidente também resultou em 36 feridos, dos quais três permanecem em estado grave.

O veículo havia partido de Anápolis com destino a São Paulo. Durante o trajeto, o motorista perdeu o controle em um trecho da estrada, causando o tombamento do ônibus. Após prestar depoimento às autoridades, o motorista foi liberado.

Assista em vídeo - Identificados os corpos das 11 vítimas do acidente com um ônibus no Triângulo Mineiro

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!