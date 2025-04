Na Bahia, criminosos vendiam rifas ilegais pela internet para lavar dinheiro do tráfico

Uma operação contra o crime organizado na Bahia prendeu 23 pessoas. Os suspeitos vendiam rifas ilegais, pela internet, para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. Os influenciadores presos são suspeitos de divulgar rifas de bens de alto valor, como carros de luxo e até imóveis, mas segundo a polícia, os resultados eram manipulados. Entre os detidos está o casal, José Roberto Santos e Gabriela Silva. Outro influenciador baiano, Ramhon Dias, que estava em liberdade condicional e usava tornozeleira eletrônica, foi preso em São Paulo. Entre as 23 pessoas presas, seis eram policiais militares da ativa. A Justiça autorizou o bloqueio de cerca de R$ 680 milhões movimentados pela quadrilha. Durante a operação, foram apreendidos 27 veículos de luxo, dinheiro, relógios, celulares e computadores.



