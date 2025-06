Acidente em Búzios envolve carro sem combustível, caminhão e ônibus escolar Colisão em rodovia do Rio de Janeiro deixa motorista com ferimentos leves JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 00h20 (Atualizado em 04/06/2025 - 00h20 ) twitter

Minuto JR: Carro fica sem combustível em rodovia e é atingido em cheio por caminhão no RJ

Um carro ficou atravessado em uma rodovia em Búzios devido à falta de combustível e foi atingido por um caminhão que não conseguiu parar a tempo. O impacto fez com que o carro colidisse com um ônibus escolar vazio. O motorista do carro sofreu ferimentos leves e foi socorrido.

O governo federal transferiu a gestão do anel rodoviário de Belo Horizonte para a prefeitura da capital mineira. O complexo rodoviário receberá melhorias e será nomeado em homenagem ao ex-prefeito Fuad Noman, falecido em março.

Chico Buarque, cantor e compositor brasileiro de 80 anos, passou por uma cirurgia na cabeça em um hospital particular do Rio de Janeiro. O procedimento visava reduzir a pressão intracraniana devido ao acúmulo de líquido, e sua recuperação está sendo positiva, com previsão de alta em dois dias.

