Acidentes em Minas Gerais deixam 14 mortos Ex-jogador preso por agressão denuncia violência na prisão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 23h36 (Atualizado em 04/08/2025 - 23h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Quatorze mortes em três acidentes de trânsito em Minas Gerais.

O acidente mais grave foi em Guachupé, com oito vítimas fatais e uma sobrevivente de 12 anos.

O ex-jogador Igor Eduardo denunciou agressões por policiais penais enquanto está preso por agredir sua namorada.

Operação em Florianópolis apreendeu mais de sete toneladas de cobre furtado, resultando em 15 prisões.

Minuto JR: 14 pessoas morrem em três acidentes em rodovias de Minas Gerais

Quatorze pessoas perderam a vida em três acidentes ocorridos em rodovias de Minas Gerais. O mais grave dos acidentes aconteceu em Guaxupé, envolvendo dois carros e uma moto, resultando em oito mortes. Uma menina de 12 anos foi a única sobrevivente, resgatada com vida.

Em outro caso, Igor Eduardo Pereira Cabral, ex-jogador de basquete, denunciou ter sofrido agressões por policiais penais enquanto está detido no Rio Grande do Norte. Ele foi preso após agredir a namorada com mais de 60 socos dentro de um elevador. A Secretaria da Administração Penitenciária investiga as alegações, enquanto a vítima da agressão permanece internada.

Além disso, uma operação policial em Florianópolis resultou na apreensão de mais de sete toneladas de cobre furtado. Dez empresas foram fechadas e 15 pessoas foram presas como parte das ações para combater o furto de cabos de iluminação pública na cidade.

Assista ao vídeo - Minuto JR: 14 pessoas morrem em três acidentes em rodovias de Minas Gerais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!