Adolescente sobrevive a parada cardíaca sem sequelas Enzo Henrique Barbosa de Souza passa nove dias na UTI após incidente JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 23h40 (Atualizado em 04/08/2025 - 23h40 )

Jovem tem parada cardíaca, fica quase dez minutos sem batimentos e se recupera sem nenhuma sequela

No Paraná, um adolescente de 16 anos sobreviveu a uma parada cardíaca que durou dez minutos durante um encontro familiar em uma arena esportiva. Enzo Henrique Barbosa de Souza ficou internado por treze dias, nove deles na UTI, e se recuperou completamente sem sequelas.

O momento crítico foi registrado por câmeras de segurança que mostram Enzo perdendo a consciência enquanto estava sentado. A equipe médica chegou em quatro minutos e realizou manobras de ressuscitação, incluindo desfibrilação.

Após o susto, Enzo foi diagnosticado com cardiomiopatia hipertrófica, uma doença genética rara que afeta cerca de uma em cada 500 pessoas no Brasil e causa espessamento do músculo cardíaco. Para prevenir novas paradas cardíacas, ele agora usa um dispositivo implantado no coração.

Apesar da necessidade de ajustar seu estilo de vida ativo anterior, Enzo está ciente da sorte que teve e expressa gratidão pela rápida resposta dos socorristas.

