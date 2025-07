AGU pede investigação da PF sobre preços dos combustíveis Brasil registra queda de mais de 65% nas áreas queimadas no primeiro semestre JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 22h03 (Atualizado em 03/07/2025 - 22h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

AGU pede à PF que investigue suspeita de irregularidades nos preços dos combustíveis

A Advocacia-Geral da União solicitou à Polícia Federal que investigue possíveis irregularidades nos preços dos combustíveis no Brasil. Há indícios de que distribuidores e revendedores não estão repassando aos consumidores as reduções nos preços da gasolina e do óleo diesel.

No primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou uma redução de mais de 65% nas áreas queimadas. Dados do Ministério do Meio Ambiente mostram diminuição nos incêndios em biomas como Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado.

No Rio de Janeiro, a sede da Ordem dos Advogados do Brasil foi fechada temporariamente após uma ameaça de bomba. A Polícia Federal investiga o caso, mas nada foi encontrado e ninguém foi preso.

No interior do Rio Grande do Sul, um caminhão carregado de leite tombou em uma rodovia, atingindo dois veículos. Duas pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança, mas estão fora de perigo.

‌



Assista ao vídeo - AGU pede à PF que investigue suspeita de irregularidades nos preços dos combustíveis

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!