Alerta laranja para chuvas intensas no Sul do Brasil Inmet emite alerta para precipitações acima da média no Rio Grande do Sul e Santa Catarina JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 23h56 (Atualizado em 08/04/2025 - 23h56 )

Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira (9) em todo o Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja devido à previsão de chuvas intensas nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em três dias, espera-se que a quantidade de chuva supere a média mensal, principalmente nas áreas litorâneas desses estados.

A preocupação das autoridades está centrada na persistência das chuvas combinadas com fortes rajadas de vento. No litoral gaúcho e no sul catarinense, os volumes podem chegar a até 250 milímetros, enquanto na Serra Gaúcha e no leste do Rio Grande do Sul, os acumulados podem atingir até 100 milímetros. Até quinta-feira, há um alto risco de transtornos.

Outras regiões também devem se preparar para condições climáticas adversas. Em Curitiba (PR) e São Paulo (SP), há previsão de chuvas pesadas com raios à tarde. Em Fortaleza (CE), as chuvas devem ocorrer pela manhã e à noite, com temperaturas diurnas alcançando os 30 graus.

As imagens de satélite mostram instabilidades concentradas nos extremos do país. A circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera aliada à umidade deve intensificar as chuvas em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro nesta quarta-feira.

