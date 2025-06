Alunos de Cubatão exploram manguezal em aula prática Estudantes vivenciam ecossistema local em expedição educativa JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h48 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h48 ) twitter

Alunos em SP trocam as carteiras por barco para aprender, na prática, sobre preservação da natureza

Durante a Semana Mundial do Meio Ambiente, estudantes de Cubatão, no litoral de São Paulo, trocaram as carteiras por um catamarã para uma aula prática sobre a importância dos manguezais. Os alunos da rede pública, com idades entre 13 e 14 anos, participaram de uma expedição educativa conduzida por Rodrigo, engenheiro ambiental que construiu os barcos especialmente para essa atividade.

Nos anos 1980, Cubatão era conhecida como a cidade mais poluída do mundo devido à concentração industrial, sendo chamada de Vale da Morte. Hoje, graças ao controle rigoroso da poluição e à recuperação da vegetação nativa, é reconhecida como Cidade Verde por uma agência da ONU.

Durante a aula no mangue, os estudantes observaram o impacto do lixo e da poluição na região e aprenderam sobre o retorno dos guarás vermelhos, aves típicas dos manguezais que voltaram a habitar o local. A iniciativa visa sensibilizar os jovens sobre a importância da preservação ambiental e o impacto positivo das ações de recuperação ecológica.

