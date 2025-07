ANM eleva nível de emergência em barragem de Brumadinho Famílias são removidas por segurança após falha documental JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h37 ) twitter

Agência Nacional de Mineração eleva nível de emergência de barragem em Brumadinho (MG)

A Agência Nacional de Mineração (ANM) elevou o nível de emergência de uma barragem em Brumadinho, Minas Gerais, para o nível dois. Como medida de segurança, nove famílias serão removidas das proximidades. A decisão segue a falta de apresentação de documentos pela empresa Mcom Mineração dentro do prazo estipulado, impossibilitando a ANM de verificar a segurança estrutural da barragem.

Apesar do aumento no nível de alerta, a ANM afirmou que não foram detectadas anomalias indicando risco iminente de rompimento e que o período de estiagem reduz os riscos hidrológicos. No entanto, a apreensão entre os moradores permanece devido à memória da tragédia anterior em Brumadinho.

A ANM exigiu que a mineradora contrate uma avaliação independente para verificar a condição da barragem. O Ministério Público de Minas Gerais solicitou à Justiça medidas preventivas para evitar um possível colapso. A Justiça determinou que recursos bloqueados da Mcom Mineração sejam utilizados para medidas emergenciais e impôs multa diária além da retenção dos passaportes dos sócios até que a situação seja resolvida.

