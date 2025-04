Anvisa aprova vacina contra chikungunya no Brasil Imunizante de dose única foi desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com a Valneva JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/04/2025 - 23h38 (Atualizado em 14/04/2025 - 23h38 ) twitter

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro da primeira vacina contra chikungunya no Brasil. Desenvolvido pelo Instituto Butantan em colaboração com a farmacêutica franco-austríaca Valneva, o imunizante de dose única é indicado para adultos com maior risco de exposição ao vírus.

A vacina não deve ser administrada em mulheres grávidas ou pessoas com imunidade comprometida. A chikungunya é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, que também transmite dengue e zika. Dados do Ministério da Saúde indicam que a doença causou 56 mortes no Brasil este ano, com outros 53 casos de óbitos ainda sob investigação.

