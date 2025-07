Anvisa interdita fábricas de alisantes capilares em São Paulo Produtos clandestinos representam riscos à saúde, incluindo irritações e queimaduras JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 01h50 (Atualizado em 09/07/2025 - 01h50 ) twitter

Operação da Anvisa interdita cinco fábricas de produtos usados para alisar cabelos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou cinco fábricas de produtos para alisamento capilar no estado de São Paulo após uma operação de fiscalização. Os cosméticos fabricados nessas instalações não estavam devidamente registrados e representam riscos significativos à saúde dos consumidores.

Durante a operação, foram encontradas substâncias corrosivas em produtos nas cidades paulistas de Dumont e Santópolis do Aguapeí. Em Santópolis, as condições de higiene eram inadequadas, com materiais sendo lavados em uma cozinha comum e produtos vencidos armazenados no local.

As inspeções ocorreram após a Anvisa receber várias denúncias entre janeiro e abril de 2023. Alguns fabricantes estavam reutilizando frascos e rotulando-os de maneira inadequada, dificultando a identificação dos riscos por parte da vigilância sanitária.

Os alisantes clandestinos podem causar irritações oculares, queimaduras no couro cabeludo e queda capilar. A Anvisa publicou novas diretrizes para o uso desses cosméticos e a lista de produtos autorizados está disponível em seu site.

