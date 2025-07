Apreensões de drogas no Pará aumentam no primeiro semestre Quase dez toneladas foram interceptadas na rede de rios amazônicos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 23h28 (Atualizado em 18/07/2025 - 23h28 ) twitter

Quase dez toneladas de drogas são apreendidas no Pará no primeiro semestre deste ano

No primeiro semestre deste ano, quase dez toneladas de drogas foram apreendidas no Pará. A vasta rede de rios amazônicos facilita o transporte das substâncias ilícitas provenientes dos países andinos.

A investigação da Secretaria de Segurança revelou um aumento de mais de 37% nas apreensões em comparação ao mesmo período do ano anterior. As drogas estavam escondidas em pneus de caminhões, cargas e recipientes ocultos em embarcações. Locais estratégicos como o Porto de Vila do Conde e as bases fluviais em Estreito de Óbidos e Breves foram pontos significativos dessas apreensões. Este aumento sugere uma maior circulação de drogas na região.

