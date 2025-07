Atividade econômica brasileira recua em maio após quatro meses de alta Banco Central aponta queda de 0,7% na atividade econômica em maio JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 23h56 (Atualizado em 14/07/2025 - 23h56 ) twitter

Atividade econômica brasileira recua em maio e interrompe sequência de altas

A atividade econômica do Brasil apresentou uma retração em maio, interrompendo uma sequência de quatro meses de crescimento. Segundo dados do Banco Central, o IBCBR, que serve como uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), caiu 0,7% em comparação a abril.

Apesar da queda em maio, o indicador acumulou um crescimento de 3,4% no ano. Em um período de 12 meses até maio, a economia brasileira registrou uma alta de 4%. O PIB representa a soma de todas as riquezas produzidas no país e é utilizado para avaliar o desempenho econômico.

