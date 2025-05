Aumento nas apreensões de drogas e armas na Via Dutra Rodovia se torna rota estratégica para o tráfico entre Rio de Janeiro e São Paulo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 22h53 (Atualizado em 28/05/2025 - 22h53 ) twitter

Sobe número de apreensões de armas e drogas na Via Dutra, uma das mais importantes do país

A Via Dutra, que conecta Rio de Janeiro e São Paulo, tem registrado um aumento significativo nas apreensões de drogas e armas. De janeiro a maio deste ano, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 8,5 toneladas de maconha, representando um aumento de quase 90% em comparação ao ano anterior.

No dia 18, um caminhão com fundo falso foi interceptado, contendo três toneladas de maconha. A rodovia é uma rota estratégica devido à sua localização geográfica, facilitando o transporte de drogas e armas do sul do país para o Rio de Janeiro.

Além da maconha, houve um aumento expressivo na apreensão de lança perfume, totalizando 656 litros, representando um crescimento de mais de 3.500% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Polícia Federal também identificou 24 fuzis transportados ilegalmente desde setembro do ano passado.

A cooperação entre as forças de segurança tem sido crucial para as apreensões, especialmente no Rio de Janeiro, onde a criminalidade é elevada. A rodovia oferece condições que favorecem o tráfico, como pontos sem vigilância e possibilidade de alta velocidade, exigindo ações integradas para combater a atividade criminosa.

