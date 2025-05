Beneficiários com descontos ilegais serão ressarcidos até 31 de dezembro, diz presidente do INSS

O presidente do INSS anunciou que todos os beneficiários com descontos não autorizados serão ressarcidos até o dia 31 de dezembro. O anúncio foi feito durante a reunião do Conselho Nacional da Previdência Social - a primeira comandada por Gilberto Waller desde que assumiu a presidência do instituto. As formas de ressarcimento seguem em discussão dentro do governo, e ainda não se sabe quanto vai custar aos cofres públicos. Os descontos irregulares feitos no mês de abril começaram a ser pagos ontem, e serão devolvidos às vítimas até o dia 6 de junho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!