Aumento nos furtos de rodas e pneus preocupa motoristas em São Paulo Criminosos furtam peças de veículos estacionados e revendem no mercado ilegal JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/05/2025 - 00h06 (Atualizado em 17/05/2025 - 00h06 )

Furto de peças automotivas em SP aumenta quase 10% no primeiro trimestre de 2025

Em São Paulo, motoristas enfrentam um aumento nos furtos de rodas e pneus de carros estacionados nas ruas. Nos primeiros três meses deste ano, houve um crescimento de quase 10% nesses crimes em comparação com o mesmo período do ano passado. As peças furtadas são rapidamente revendidas a preços baixos em borracharias, lojas de peças usadas e pela internet, dificultando a fiscalização.

Ariadne foi uma das vítimas desse crime; ao retornar para seu carro após algumas horas, encontrou-o sem rodas e suspenso por um macaco hidráulico. Criminosos geralmente atuam em dupla durante a noite para retirar as rodas rapidamente.

Apesar das operações policiais para combater o comércio ilegal de peças automotivas, a falta de identificação nas rodas e pneus impede que materiais recuperados sejam devolvidos aos proprietários. Especialistas destacam que penas brandas contribuem para a continuidade desses crimes.

