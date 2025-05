Morte de israelense grávida desencadeia grande operação militar na Cisjordânia

A morte de uma israelense grávida desencadeou uma grande operação militar na Cisjordânia. A operação começou depois da morte de Tzeela Gez, de 30 anos. Ela estava a caminho do hospital para dar à luz quando o carro em que estava com o marido foi cercado por terroristas. Tzeela foi morta a tiros. Os médicos ainda conseguiram fazer o parto, mas o bebê ficou internado em estado grave. Depois do ataque, os militares fizeram uma varredura perto do assentamento de Bruchin, na Cisjordânia. Houve confronto e cinco terroristas morreram.



