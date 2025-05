Avião pousa em segurança após suspeita de falha no trem de pouso Seis pessoas estavam a bordo; pouso ocorreu sem feridos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 00h05 (Atualizado em 30/05/2025 - 00h05 ) twitter

Avião sobrevoa aeroporto de Campo de Marte, em SP, após suspeita de falha no trem de pouso

Um avião de pequeno porte com seis ocupantes precisou realizar manobras aéreas no aeroporto de Campo de Marte, em São Paulo, devido à suspeita de falha no trem de pouso. A aeronave partiu de Goiás e foi redirecionada para pousar em Jundiaí, interior do estado. No local, oito viaturas do corpo de bombeiros foram mobilizadas para prestar assistência aos passageiros. O avião conseguiu aterrissar sem problemas às 19h37, e não houve feridos. As autoridades irão investigar a causa da possível falha técnica.

