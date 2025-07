Banco Central aceita apenas parte dos pedidos de devolução de Pix Quase cinco milhões de solicitações foram feitas em 2024; maioria não obteve sucesso JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 23h45 (Atualizado em 14/07/2025 - 23h45 ) twitter

Apenas 3 em cada 10 pedidos de devolução de Pix foram aceitos em 2024

O Banco Central registrou um aumento significativo nos pedidos de devolução de dinheiro devido a fraudes com o Pix em 2024. Foram quase cinco milhões de solicitações, mas apenas 31% delas foram atendidas, total ou parcialmente. A maioria dos casos não resultou na recuperação dos valores.

O crescimento no número de pedidos chegou a 98% em comparação com o ano anterior. Apesar disso, cerca de 3,5 milhões de solicitações não tiveram sucesso. A advogada especialista em crimes digitais destaca que a devolução depende de o dinheiro ainda estar na conta do golpista, mas eles costumam transferir rapidamente os valores para outras contas, dificultando a recuperação.

Para aumentar as chances de bloqueio e devolução, é crucial que a vítima acione o banco imediatamente após perceber o golpe. A comunicação rápida pode facilitar o uso do mecanismo especial de devolução, permitindo que medidas sejam tomadas a tempo.

Assista ao vídeo - Apenas 3 em cada 10 pedidos de devolução de Pix foram aceitos em 2024

