Banco Central anuncia nova modalidade de PIX parcelado Nova função permitirá parcelamento de compras com juros reduzidos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 00h19 (Atualizado em 03/04/2025 - 01h12 )

Gabriel Galípolo anuncia modalidade do Pix parcelado

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, anunciou uma nova modalidade de pagamento chamada Pix parcelado. Essa opção permitirá aos consumidores dividir suas compras em parcelas com juros mais baixos do que os oferecidos pelo crédito convencional. A data de implementação ainda não foi divulgada.

Galípolo destacou o foco em aprimorar a segurança e simplificar o uso do Pix por aproximação. Ele também mencionou a necessidade de reformas econômicas de longo prazo para lidar com as críticas aos juros básicos da economia, atualmente em 14,25% ao ano.

