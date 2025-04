Bebê morre após explosão de gás em casa na zona norte de São Paulo Bisavô da criança é suspeito de causar a explosão, segundo a polícia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 01h30 (Atualizado em 23/04/2025 - 01h30 ) twitter

Explosão de casa na zona norte de SP provoca morte de bebê; outras quatro pessoas ficaram feridas

Uma explosão de gás em uma casa na zona norte de São Paulo resultou na morte de uma bebê de quatro meses e feriu quatro pessoas da mesma família. A polícia suspeita que o incidente não foi acidental e que Euclides Ferreira, bisavô da criança e proprietário do imóvel, tenha causado a explosão.

A residência de dois andares desabou após um vazamento de gás. Euclides Ferreira, de 73 anos, sofreu queimaduras e está sob custódia no hospital. No andar superior viviam sua neta Juliana Ferreira, seu marido Vinícius Bispo e as duas filhas do casal. Juliana e as crianças foram levadas ao hospital, mas a bebê Maite não resistiu aos ferimentos.

Euclides confessou parcialmente ter provocado a explosão ao tentar instalar o gás. A força do impacto danificou 13 imóveis vizinhos, que foram parcialmente interditados. Equipes de assistência social estão ajudando as famílias afetadas pela tragédia.

Assista em vídeo - Bebê morre e outras quatro pessoas ficam feridas após explosão de casa na zona norte de SP

