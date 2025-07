Brasil busca mitigar impactos das tarifas dos EUA Plano de contingência propõe medidas para reduzir danos econômicos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 23h27 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h27 ) twitter

Tarifaço: governo federal não consegue avançar nas negociações com os EUA

O governo brasileiro enfrenta desafios nas negociações com os Estados Unidos sobre o aumento iminente das tarifas de importação. Com a nova tarifa de 50% prestes a entrar em vigor em oito dias, técnicos econômicos apresentaram um plano ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao vice-presidente, Geraldo Alckmin, para mitigar os impactos nos setores mais dependentes das exportações.

Entre as propostas estão a criação de um fundo para apoiar as empresas afetadas e a oferta de linhas de crédito com juros reduzidos para ajudar os produtores nacionais a se adaptarem ao novo cenário econômico. A equipe econômica brasileira está em diálogo com representantes do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, mas ainda não conseguiu contato direto com o secretário responsável.

O vice-presidente Geraldo Alckmin discutiu o assunto com o secretário de comércio norte-americano Howard Lutnick no último sábado. Enquanto isso, o Itamaraty continua atuando nos bastidores para conter a crise. O governo brasileiro não descarta aplicar a lei de reciprocidade nas tarifas, enquanto outras nações, como países da União Europeia, Indonésia, Japão e Canadá, já firmaram acordos para atenuar efeitos adversos desta política tarifária.

