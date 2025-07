Brasil critica tarifas dos EUA em nota oficial Governo brasileiro se posiciona contra medidas comerciais de Trump JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 23h55 (Atualizado em 30/07/2025 - 23h55 ) twitter

Governo brasileiro divulga nota sobre tarifaço e sanções ao ministro Alexandre de Moraes

O governo brasileiro divulgou uma nota oficial expressando descontentamento com as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, que incluem tarifas sobre exportações brasileiras. O comunicado condena a justificativa política para as ações, destacando o impacto negativo sobre a soberania nacional e as relações bilaterais.

A nota menciona o déficit comercial do Brasil com os EUA e reafirma a disposição do país para negociar, sem renunciar aos mecanismos de defesa previstos em sua legislação. O governo brasileiro também iniciou a análise dos efeitos das medidas e está planejando estratégias para apoiar os trabalhadores, empresas e famílias afetadas.

