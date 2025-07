Brasil negocia com EUA para evitar aumento de tarifas comerciais Haddad destaca importância de acordo diante do superávit americano na América do Sul JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 00h35 (Atualizado em 09/07/2025 - 00h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil negocia acordo com os Estados Unidos para evitar aumento de tarifas anunciado por Trump

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o Brasil está em negociações com os Estados Unidos para firmar um acordo que evite o aumento das tarifas comerciais anunciadas por Donald Trump. O governo brasileiro argumenta que, devido ao superávit dos Estados Unidos na América do Sul, não há justificativa econômica para a aplicação de novas taxas sobre produtos brasileiros.

Uma comissão do governo está discutindo os termos do acordo bilateral com representantes dos Estados Unidos. Haddad enfatizou que a tributação de uma região que compra mais do que vende para os Estados Unidos não faz sentido econômico.

Além disso, o ministro destacou a necessidade de um esforço conjunto entre os três poderes para cortar gastos e cumprir a meta fiscal do ano, alertando que o uso das prerrogativas para expandir gastos pode dificultar o alcance dessa meta.

Assista ao vídeo - Brasil negocia acordo com os Estados Unidos para evitar aumento de tarifas anunciado por Trump

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!