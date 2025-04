Brasil pode se beneficiar com guerra tarifária dos EUA Tarifas sobre produtos brasileiros são menores comparadas a outros países JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 01h07 (Atualizado em 10/04/2025 - 01h07 ) twitter

Brasil pode se beneficiar da guerra tarifária, apontam economistas ao Jornal da Record

Economistas ouvidos pelo Jornal da Record avaliam que o Brasil pode tirar proveito da guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos. As tarifas de 10% aplicadas aos produtos brasileiros estão entre as menores anunciadas pelo governo americano, embora setores como aço, alumínio e automóveis enfrentam alíquotas de 25%.

A disputa comercial pode abrir oportunidades para o Brasil expandir sua presença em novos mercados, especialmente em produtos como milho, soja e carne. Essa situação pode marcar o início de uma nova fase no comércio global, com um possível enfraquecimento das regras da Organização Mundial do Comércio e maior foco em acordos bilaterais entre nações.

Apesar das oportunidades, especialistas alertam que essa estratégia tarifária pode ser prejudicial a longo prazo, lembrando práticas comerciais dos anos 1940. A incerteza permanece sobre como os países vão reagir e adaptar suas políticas comerciais diante desse cenário.

