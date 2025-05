Brasil registra superávit comercial de US$ 8,1 bilhões em abril Queda nas cotações de commodities afeta balança comercial JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h15 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h15 ) twitter

Exportações superarem importações e Brasil alcança superávit comercial de US$ 8 bilhões em abril

O Brasil alcançou um superávit comercial de US$ 8,153 bilhões em abril, exportando mais do que importou. Esse valor representa uma queda de 3,3% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado anual, o superávit da balança comercial é de US$ 17,728 bilhões, uma redução de 34,2% em relação ao mesmo período de 2024.

Esses resultados são influenciados pela diminuição nos preços das commodities, como a soja. As informações foram divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

