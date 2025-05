Campanha de vacinação contra gripe mobiliza população em todo o Brasil Fiocruz alerta para aumento de internações em diversas capitais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/05/2025 - 00h26 (Atualizado em 11/05/2025 - 00h26 ) twitter

Segundo a Fiocruz, a tendência é de crescimento nas internações em 14 capitais

Neste sábado (10), ocorreu o “Dia D” de vacinação contra a gripe em várias partes do Brasil, com o objetivo de reduzir os casos de síndrome respiratória aguda grave, que já resultaram em mais de 1.100 mortes este ano. Em São Paulo, apenas 21% do público-alvo tomou a vacina contra a influenza. A preocupação com a circulação dos vírus respiratórios é crescente, e a Fiocruz aponta um aumento nas internações em 14 capitais.

A campanha é voltada para grupos prioritários, incluindo idosos, crianças, gestantes e pessoas no grupo de risco nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. No Norte, a vacinação começará no segundo semestre devido às condições climáticas.

Em Salvador, foi organizada uma vacinação em sistema drive-thru para motoristas e passageiros. Em Belo Horizonte, o evento contou com a presença do mascote Zé Gotinha. No Rio de Janeiro, muitos aproveitaram para se vacinar durante atividades ao ar livre. Em Cuiabá, houve significativa adesão entre adultos e crianças.

Assista em vídeo - Campanha de vacinação contra a gripe movimenta postos de saúde em todo o Brasil

