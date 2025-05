Canadá quer integrar sistema antimísseis dos EUA Domo de Ouro visa interceptar mísseis e neutralizar ameaças espaciais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 23h23 (Atualizado em 21/05/2025 - 23h23 ) twitter

Canadá confirma interesse em participar do Domo de Ouro, sistema de defesa antimísseis dos EUA

O Canadá demonstrou interesse em se juntar ao projeto Domo de Ouro dos Estados Unidos, um sistema de defesa antimísseis destinado a interceptar mísseis internacionais e neutralizar ameaças espaciais. Inspirado no Domo de Ferro de Israel, o Domo de Ouro promete ser mais moderno e eficaz.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, está em negociações com os Estados Unidos para definir como será a participação do Canadá no projeto, que ainda não teve detalhes divulgados sobre a parceria ou investimento financeiro canadense. A previsão é que o sistema esteja operacional até 2029, com um investimento americano estimado em quase R$ 1 trilhão.

Além disso, Donald Trump recebeu Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, na Casa Branca. Trump acusou Ramaphosa de permitir violência contra fazendeiros brancos na África do Sul. Recentemente, 59 sul-africanos brancos receberam status de refugiados nos EUA.

