Cão de suporte emocional finalmente embarca para Lisboa após impasse judicial Teddy, labrador de 3 anos, viaja para reencontrar família após disputa com companhia aérea JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/05/2025 - 00h19 (Atualizado em 31/05/2025 - 00h19 )

Após mais de 50 dias de espera devido a uma disputa judicial, Teddy, um labrador de 3 anos treinado para oferecer suporte emocional a uma menina com autismo, conseguiu embarcar do Rio de Janeiro para Lisboa, em Portugal. A viagem ocorreu após a companhia aérea inicialmente recusar o embarque do cão mesmo com uma ordem judicial.

A família da menina havia se mudado para Lisboa em abril, mas enfrentou dificuldades para levar Teddy por questões documentais impostas pela empresa aérea. Em uma tentativa anterior, a irmã da menina foi impedida de viajar com o cão, resultando no cancelamento do voo e transtornos aos passageiros.

Finalmente, o treinador de Teddy acompanhou o cão na cabine do avião, conforme exigido pelas normas da companhia aérea. Teddy já tem experiência em viagens internacionais e foi treinado para se comportar durante voos. A expectativa é que ele seja entregue à menina em Lisboa, encerrando assim um longo impasse.

Após disputa judicial, cachorro que auxilia criança com autismo consegue embarcar do RJ para Lisboa

