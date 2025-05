Carro do goleiro Rossi é atingido por tiros em tentativa de assalto no Rio Incidente ocorreu na Linha Amarela; Rossi e família estão bem JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 23h18 (Atualizado em 08/05/2025 - 23h18 ) twitter

Carro do goleiro Rossi, do Flamengo, é atingido por tiros durante tentativa de assalto no RJ

O veículo do goleiro Rossi, do Flamengo, foi atingido por quatro disparos durante uma tentativa de assalto na Linha Amarela, uma das principais avenidas do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu no final da madrugada, quando criminosos armados realizaram um arrastão e abordaram veículos dos jogadores que retornavam do aeroporto do Galeão após uma partida na Argentina pela Libertadores da América.

Apesar dos tiros que atingiram o vidro e a porta do motorista, o carro blindado garantiu a segurança de Rossi. Em suas redes sociais, ele expressou preocupação com a insegurança no Rio de Janeiro, mas tranquilizou que ele e sua família estão bem. O Flamengo declarou estar colaborando com as autoridades nas investigações e planeja revisar protocolos para aumentar a segurança dos jogadores.

