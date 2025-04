Casos de dengue caem 75% no início do ano Ministério da Saúde anuncia ações para reduzir mortes e ampliar imunização JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 23h36 (Atualizado em 08/04/2025 - 23h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Número de casos de dengue tem queda de 75%; Ministério da Saúde anuncia novas medidas

Nos primeiros três meses de 2025, o Brasil registrou uma redução de 75% nos casos de dengue em comparação ao mesmo período do ano anterior. O Ministério da Saúde revelou novas estratégias para combater a doença e diminuir a mortalidade, incluindo a criação de até 150 centros de hidratação em municípios com alta incidência.

Esses centros serão distribuídos em 80 cidades, com 55 localizadas em São Paulo. O investimento total será de R$ 300 milhões. Além disso, o governo pretende intensificar a vacinação entre jovens de 10 a 14 anos e mobilizar agentes de saúde para identificar indivíduos que ainda não receberam as duas doses da vacina.

No trimestre, o país registrou mais de 848 mil casos de dengue, com São Paulo concentrando 70% destes. O número de mortes também diminuiu significativamente, com 430 óbitos em comparação a mais de 3 mil no ano anterior. O Ministério da Saúde alerta que, apesar da redução expressiva dos casos e mortes, as medidas preventivas devem ser mantidas até o final do período de maior transmissão.

Assista em vídeo - Número de casos de dengue tem queda de 75%; Ministério da Saúde anuncia novas medidas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!