Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia é inaugurado em Manaus Estrutura une forças nacionais e internacionais no combate ao crime organizado JR na TV 18/06/2025 - 00h27

Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia é inaugurado nesta terça (17)

Foi inaugurado em Manaus o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, visando combater crimes como tráfico de drogas, armas, desmatamento, queimadas e garimpo ilegal. Com um investimento de cerca de R$ 37 milhões, esta iniciativa faz parte do plano de segurança do governo federal para a região.

A estrutura conta com salão de monitoramento, sala de mapeamento de investigações, auditório e espaço para reuniões estratégicas. Ela permitirá a colaboração entre forças brasileiras como a Polícia Federal e Rodoviária Federal, além das Secretarias Nacionais e Estaduais de Segurança Pública da Amazônia Legal.

O projeto também envolve oficiais dos sete países que compartilham o bioma amazônico e representantes de organizações internacionais como Interpol e Europol. Esta cooperação busca enfrentar o avanço do crime organizado na maior floresta tropical do mundo.

Assista ao vídeo - Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia é inaugurado nesta terça (17)

