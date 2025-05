Cerimônia de posse de Márcia Lopes destaca apoio a Marina Silva Ministra das Mulheres reforça solidariedade após críticas no Senado JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 23h24 (Atualizado em 28/05/2025 - 23h24 ) twitter

Cerimônia de posse da nova ministra das Mulheres é marcada por discurso de apoio a Marina Silva

A cerimônia de posse de Márcia Lopes como nova ministra das Mulheres foi marcada por discursos em apoio à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Durante uma audiência no Senado sobre a criação de quatro unidades de conservação marítimas no Amapá, Marina enfrentou críticas e se retirou após sentir-se desrespeitada por senadores.

Márcia Lopes substitui Cida Gonçalves no Ministério das Mulheres e reafirmou seu compromisso com a igualdade de gênero durante o evento. Parlamentares governistas repudiaram o tratamento dado a Marina Silva, enquanto a oposição negou qualquer desrespeito. Gleisi Hoffman, ministra de Relações Institucionais, também manifestou seu apoio à ministra do Meio Ambiente.

