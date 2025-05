Ministra Marina Silva abandona reunião no Senado após bate-boca acalorado

Um bate-boca no final de uma sessão do Senado marcou nesta terça-feira (27) a reunião da Comissão de Infraestrutura da casa. A ministra Marina Silva saiu no meio da discussão, quando considerou ter sido ofendida. A ministra do meio ambiente estava na comissão para tratar da criação de quatro unidades de conservação marítimas no Amapá. Durante a audiência, houve debates sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas e o projeto de lei do licenciamento ambiental. Perto do fim da reunião, a ministra se sentiu ofendida pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Em outra ocasião, o mesmo parlamentar disse ter o desejo de enforcá-la.



