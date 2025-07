Cheia no Amazonas afeta mais de meio milhão de pessoas Nível do Rio Negro se aproxima de recorde histórico JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 23h10 (Atualizado em 07/07/2025 - 23h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cheia dos rios no Amazonas deixa mais da metade dos municípios em situação de emergência

A cheia dos rios no Amazonas já impactou mais de 530 mil pessoas, com 40 dos 62 municípios em situação de emergência. O nível do Rio Negro continua subindo, atingindo 29,5 metros nesta segunda-feira, próximo à marca histórica registrada em 2021.

No centro de Manaus, veículos e pedestres enfrentam dificuldades para se locomover devido aos alagamentos. Pontes provisórias foram construídas pela Defesa Civil para facilitar o deslocamento seguro. Em locais como a residência do Sr. Luís, as condições de habitação foram comprometidas, forçando a remoção de bens para áreas mais seguras.

As autoridades locais estão empenhadas em prevenir doenças relacionadas à água contaminada e orientam a população a evitar contato direto sem proteção. A situação requer atenção contínua para minimizar os impactos na saúde pública e no cotidiano dos afetados.

Assista ao vídeo - Cheia dos rios no Amazonas deixa mais da metade dos municípios em situação de emergência

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!