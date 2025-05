Chuva intensa provoca alagamentos e mortes no Recife Temporal deixa mais de 70 desabrigados na região metropolitana JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h40 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h40 ) twitter

Ruas de Recife ficam alagadas após chover em menos de 24h quase o total registrado no mês passado

Um temporal intenso causou alagamentos no Recife e em cidades vizinhas, com precipitação superior a 130 milímetros em menos de um dia. Na Zona Sul do Recife, duas pessoas morreram eletrocutadas.

Em Jaboatão dos Guararapes, um carro de aplicativo foi arrastado pela correnteza enquanto a motorista transportava duas passageiras que não sabiam nadar. Mais de 70 pessoas ficaram desabrigadas na região metropolitana devido às inundações e foram levadas para abrigos municipais.

Em João Pessoa, na Paraíba, um motociclista caiu em um bueiro e foi arrastado por mais de 100 metros antes de ser resgatado em segurança.

