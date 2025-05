Colecionador reage a assalto na zona sul de SP e mata dois suspeitos Criminosos mortos eram investigados por assassinato de delegado JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 22h08 (Atualizado em 01/05/2025 - 22h08 ) twitter

CAC reage a assalto e mata dois criminosos na zona sul de SP

Um colecionador de armas (CAC) de 51 anos reagiu a um assalto na zona sul de São Paulo, resultando na morte de dois suspeitos. Os criminosos, identificados como Kauã Heleno Lima da Cunha e Vitor Júnior da Silva Xavier Vieira, eram investigados por participação no homicídio do delegado Josenildo de Moura Júnior em janeiro.

O colecionador estava acompanhado de três crianças quando foi abordado por dois assaltantes em uma moto. Durante a abordagem violenta, eles roubaram três celulares. Em meio à ação, a arma de um dos criminosos disparou, levando o colecionador a reagir e atirar nos assaltantes, que morreram no local.

A vítima do assalto será acusada de porte ilegal de arma por não cumprir as exigências legais para o transporte do armamento.

