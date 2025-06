Conflito na Ucrânia: ataque russo resulta em mortes e feridos Ataque com drones e mísseis devastou áreas residenciais em Kiev JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 01h00 (Atualizado em 18/06/2025 - 01h04 ) twitter

Bombardeio russo contra a Ucrânia deixa ao menos 14 mortos e mais de 150 feridos

Um ataque aéreo russo à Ucrânia resultou na morte de pelo menos 14 pessoas e deixou mais de 150 feridos. Este bombardeio é descrito como um dos mais intensos desde o início do conflito, com duração aproximada de nove horas, atingindo principalmente edifícios residenciais na capital, Kiev.

Equipes de emergência estiveram no local durante toda a manhã para ajudar as vítimas do ataque. Autoridades ucranianas informaram que o país foi alvo de 400 drones e mais de 30 mísseis, intensificando ainda mais a situação crítica na região.

