Confronto entre torcidas do Remo e Paysandu acontece após final no Pará Violência ocorreu fora do Mangueirão após vitória nos pênaltis JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 23h39 (Atualizado em 12/05/2025 - 23h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Torcidas do Remo e Paysandu protagonizam cenas de selvageria após fim do campeonato no Pará

Após a vitória do Remo sobre o Paysandu nos pênaltis, que garantiu o título estadual no Pará, torcidas organizadas dos dois times envolveram-se em confrontos violentos fora do estádio Mangueirão, em Belém. A polícia interveio para conter a briga entre torcedores que trocavam pedras.

Apesar das rotas de segurança estabelecidas para evitar encontros entre as torcidas rivais, a Polícia Civil investiga possíveis descumprimentos dessas diretrizes. Dez torcedores foram detidos e responderão por tumulto desportivo no juizado especial criminal do torcedor.

Câmeras de segurança registraram outro incidente antes da final. Na semana anterior, três torcedores do Paysandu foram presos por agredir uma pessoa que vestia uma camiseta do Fortaleza enquanto voltava para casa.

Assista em vídeo - Torcidas do Remo e Paysandu protagonizam cenas de selvageria após fim do campeonato no Pará

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!