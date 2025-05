Previsão do tempo: Sudeste deve ter manhãs geladas até o fim da semana

Depois de um fim de semana chuvoso, o destaque agora é o ar frio que avança com força pelo continente. Nas serras gaúcha, catarinense e da Mantiqueira, logo cedo as temperaturas ficam abaixo dos dez graus e as máximas chegam aos 18 graus. Na capital paulista, semana típica de outono: manhãs frias e tardes com termômetros entre os 22 e os 25 graus. Amanhã (13), a frente fria avança pelo litoral da Bahia e Salvador entra mais uma vez na rota dos temporais. A chuva também ganha força em Sergipe e Alagoas. Nos litorais de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, o dia será nublado e com chuva.



