Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil são definidos Palmeiras e Corinthians se reencontram em clássico paulista JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 00h10 (Atualizado em 03/06/2025 - 01h07 )

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Brasil

As oitavas de final da Copa do Brasil foram definidas em sorteio realizado hoje. O confronto mais aguardado será entre Palmeiras e Corinthians, revivendo a final do Campeonato Paulista deste ano. Outro duelo esperado é entre Atlético-MG e Flamengo, que decidiram o torneio no ano passado.

O Athletico Paranaense enfrentará o São Paulo, enquanto o Fluminense terá pela frente o Internacional. O Vasco jogará contra o CSA de Alagoas, e o Red Bull Bragantino medirá forças com o Botafogo, ambos da Série A. O CRB de Alagoas desafiará o Cruzeiro, e o Retrô de Pernambuco enfrentará o Bahia. As partidas estão programadas para ocorrer entre o final de julho e início de agosto.

