Consulta ao terceiro lote de restituição do IR está disponível

RESUMO DA NOTÍCIA A Receita Federal disponibilizou a consulta do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda.

O pagamento está agendado para 31 de julho, com correção de 2,1% pela Selic.

Consultas podem ser feitas no site oficial, utilizando CPF, data de nascimento e ano de exercício de 2025.

O depósito será feito na conta informada ou via PIX com chave CPF, e é possível retificar a declaração em caso de pendências.

JR Dinheiro: consulta ao terceiro lote de restituição do IR já está liberada

A Receita Federal liberou a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda, com pagamento agendado para 31 de julho. Quem não estiver neste lote poderá receber em 29 de agosto ou 30 de setembro. Este lote terá correção pela Selic, totalizando 2,1%.

Para verificar o status da restituição, é necessário acessar a página oficial em restituição.receita.fazenda.gov.br e preencher o formulário com CPF, data de nascimento e o ano de exercício de 2025. Se a mensagem indicar “em fila de restituição”, o pagamento será realizado nos lotes subsequentes.

O depósito será feito na conta bancária informada na declaração. Alternativamente, pode ser recebido via PIX, desde que a chave seja o CPF do contribuinte. Caso haja pendências na declaração, é possível realizar uma retificação para corrigir as informações.

