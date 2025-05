Correios iniciam atendimento a beneficiários do INSS sobre descontos ilegais Governo pretende acelerar reembolso de valores descontados indevidamente JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 00h08 (Atualizado em 30/05/2025 - 00h08 ) twitter

Fraude no INSS: Correios começam a atender nesta sexta (30) beneficiários com dúvidas

A partir de amanhã (30), aposentados e pensionistas do INSS com dúvidas sobre descontos ilegais em seus benefícios podem procurar as agências dos Correios. O governo, através do Ministro da Previdência, expressou a intenção de antecipar o reembolso desses valores.

Gilberto Waller, presidente do INSS, afirmou que a meta é concluir a devolução até o final de dezembro. Mais de nove milhões de beneficiários foram notificados sobre os descontos via aplicativo Meu INSS, e cerca de 2,3 milhões já relataram que não autorizaram tais deduções. As associações envolvidas têm 15 dias para comprovar a autorização ou devolver os valores.

As agências dos Correios em todo o Brasil estarão prontas para atender esses beneficiários a partir de amanhã. Para ser atendido, basta apresentar um documento oficial com foto.

Assista em vídeo - Fraude no INSS: Correios começam a atender nesta sexta (30) beneficiários com dúvidas

