Criminosos invadem mansão em São Paulo e fazem reféns Polícia busca suspeitos de roubo em bairro nobre da capital paulista JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 23h30 (Atualizado em 25/04/2025 - 23h30 )

Ladrões invadem mansão em bairro nobre de SP e fazem proprietária e funcionários reféns

A polícia está à procura de cinco criminosos que invadiram uma residência de luxo em São Paulo, onde a proprietária e funcionários foram mantidos como reféns. Os ladrões fugiram com o carro da família, levando itens valiosos, incluindo aparelhos eletrônicos, joias e uma espingarda, totalizando um prejuízo de R$ 1,5 milhão.

O incidente ocorreu quando o dono da casa encontrou sua esposa e funcionárias amarradas ao chegar na residência. Os assaltantes entraram pela garagem, ameaçaram os presentes e realizaram o roubo. Desde o ano passado, a polícia monitora uma quadrilha especializada em invasões a mansões, que já realizou ao menos 30 assaltos.

Na investigação, 27 pessoas foram identificadas, incluindo assaltantes e receptadores. Parte do grupo teve a prisão preventiva decretada, mas os suspeitos estão foragidos. Entre eles está Diego Fernandes de Souza, conhecido como Minotauro, apontado como líder do grupo. A polícia investiga se ele participou do recente assalto, considerando o modo de operação semelhante a roubos anteriores.

Assista em vídeo - Ladrões invadem mansão em bairro nobre de SP e fazem proprietária e funcionários reféns

