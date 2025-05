Deputado do Maranhão é investigado por suposto recebimento de R$ 5 milhões em fraudes no INSS Edson Araújo, do PSB, é suspeito de envolvimento em esquema financeiro ilegal JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 23h25 (Atualizado em 21/05/2025 - 23h25 ) twitter

Fraudes do INSS: deputado teria recebido mais de R$ 5 milhões de entidade envolvida no escândalo

Edson Araújo, deputado estadual pelo PSB do Maranhão, está sob investigação por suspeita de ter recebido mais de R$ 5 milhões de entidades envolvidas em fraudes no INSS. As investigações são conduzidas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, que apontam que os pagamentos teriam ocorrido entre 2023 e 2024.

Araújo preside a Federação dos Pescadores do Estado e é acusado de participar de transações financeiras atípicas. Ele teria recebido valores significativos da Federação das Colônias dos Pescadores do Estado do Maranhão e enviado parte desse montante de volta à entidade. Além disso, ele ocupa o cargo de segundo vice-presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura.

A Controladoria Geral da União identificou que a confederação recebeu R$ 99 milhões de descontos de benefícios do INSS após um acordo de cooperação técnica assinado em setembro de 2022. Com foro privilegiado, o caso foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da primeira região. O deputado não respondeu às tentativas de contato.

Fraudes do INSS: deputado teria recebido mais de R$ 5 milhões de entidade envolvida no escândalo

