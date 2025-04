Desabamento em casa de shows na República Dominicana deixa 44 mortos Resgate busca sobreviventes após mais de 15 horas de operação em Santo Domingo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 23h57 (Atualizado em 08/04/2025 - 23h57 ) twitter

Desabamento do teto de casa de shows na República Dominicana mata 44 pessoas

Na República Dominicana, o desabamento do teto de uma casa de shows resultou em 44 mortes e deixou pelo menos 160 feridos. As operações de resgate continuam há mais de 15 horas na busca por sobreviventes. O incidente ocorreu na capital, Santo Domingo, com imagens de drones mostrando a extensão dos danos. O número exato de pessoas presentes no momento do colapso não foi divulgado, e as causas estão sob investigação pelas autoridades locais.

Assista em vídeo - Desabamento do teto de casa de shows na República Dominicana mata 44 pessoas

