Desemprego no Brasil atinge menor nível desde 2012

Taxa de desemprego fica em 6,6% no trimestre terminado em abril, afirma IBGE

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,6% no trimestre encerrado em abril, conforme dados divulgados pelo IBGE. Este é o melhor índice registrado para o período desde 2012. Apesar disso, cerca de 7,3 milhões de brasileiros ainda buscam uma colocação no mercado de trabalho.

O levantamento também aponta que o rendimento médio dos trabalhadores no país é de R$ 3.246. Além disso, mais de 39 milhões de brasileiros possuem emprego formal, com carteira assinada.

