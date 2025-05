Desemprego sobe em 12 estados no primeiro trimestre, mas taxa nacional é a menor desde 2012 Dados do IBGE mostram desigualdade no mercado de trabalho brasileiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/05/2025 - 00h11 (Atualizado em 17/05/2025 - 00h11 ) twitter

IBGE: desemprego sobe em 12 estados no primeiro trimestre do ano

No primeiro trimestre deste ano, o desemprego aumentou em 12 estados brasileiros, conforme dados divulgados pelo IBGE. Apesar disso, a taxa nacional atingiu seu menor nível para o período desde 2012, situando-se em 7%.

Pernambuco, Bahia e Piauí registram os maiores índices de desemprego do país, enquanto Santa Catarina, Rondônia e Mato Grosso apresentam as menores taxas. Em São Paulo, a taxa de desemprego permaneceu estável em comparação ao trimestre anterior e o estado se destaca por ter o segundo maior número de trabalhadores formais no setor privado.

O setor hoteleiro em São Paulo está em expansão, com vinte vagas abertas em uma rede local. Contudo, ainda há uma defasagem no quadro funcional de muitas redes hoteleiras. A desocupação atinge principalmente mulheres e negros, refletindo desigualdades persistentes no mercado de trabalho brasileiro.

Fernando e Carolina representam aqueles que conseguiram retornar ao mercado formal após meses de desemprego. “É ótimo. Dá até um alívio porque é um dinheiro que você sabe que já está certo,” afirma Carolina sobre sua nova posição com carteira assinada.

O rendimento médio dos trabalhadores chegou a R$ 3.410 neste período.

Assista em vídeo - IBGE: desemprego sobe em 12 estados no primeiro trimestre do ano

