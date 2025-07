Desfile militar em Paris celebra poderio francês no feriado de 14 de julho Presidente da Indonésia participa como convidado de honra JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 23h50 (Atualizado em 14/07/2025 - 23h50 ) twitter

Comemorações do feriado de 14 de julho, na França, destacam poderio militar do país

Na França, o feriado de 14 de julho foi celebrado com um impressionante desfile militar em Paris. O evento destacou o poder das forças armadas francesas e contou com a presença do presidente da Indonésia como convidado de honra.

Durante o desfile, tropas indonésias também participaram, enquanto sete mil militares franceses marcharam pela avenida Champs-Élysées. Além disso, 65 aeronaves realizaram voos rasantes sobre a capital francesa.

O evento é uma celebração histórica que marca a tomada da Bastilha em 1789, simbolizando o início da Revolução Francesa.

Assista ao vídeo - Comemorações do feriado de 14 de julho, na França, destacam poderio militar do país

